Pallacanestro: decima vittoria per gli Esordienti della Ranabo 1946 nel campionato provinciale

Decima gara di campionato giocata e decima vittoria per gli Esordienti della Ranabo 1946 che restano ancora imbattuti nel campionato della Provincia di Imperia. Mercoledì sera si è giocato presso la Palestra Conrieri la sesta giornata di ritorno tra i padroni di casa ed i pari età del Bvc Sanremo.

Partenza sprint per i biancoblu che chiudono subito i conti nella prima frazione di gioco. Nei quarti restanti si da spazio a tutti gli atleti, 14 per l’occasione. La gara è vinta dai bordigotti con un ampio margine di scarto. “È sicuramente un momento molto positivo per il gruppo - commenta a fine gara Gabriele Alessio - indipendentemente dal risultato, sono soddisfatto nel vedere molto affiatamento in campo, l’assenza di egoismi ed il desiderio da parte degli atleti con più esperienza, di aiutare i più giovani e meno abituati al gioco nel loro percorso di crescita".