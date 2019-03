Diano Marina: presentata oggi la prima Gran Fondo Goffredo Bonifazio, nonno dei ciclisti Niccolò e Leonardo "Percorso impegnativo che valorizzi clima e territorio" (Foto e video)

Circa duemila persone tra ciclisti e accompagnatori attesi a Diano Marina per la prima edizione della Gran Fondo, in programma per domenica 17 marzo, dedicata a Goffredo Bonifazio, nonno dei due ciclisti professionisti Niccolò e Leonardo.

Un percorso ricco di insidie che avrà anche un Gran Premio della Montagna fissato a Testico. Paese dell'entroterra alassino amato dai ciclisti tra cui Carmelo Cirino, icona delle due ruote dianesi scomparso un anno fa, al quale sarà dedicato.

Fondamentale per l'organizzazione la collaborazione della Loabikers che si occuperà della logistica dell'evento per il quale sono attesi anche ciclisti professionisti tra cui, presenza già confermata, il campione Davide Rebellin.

A svelare il tragitto e a presentare la manifestazione sportiva il sindaco Giacomo Chiappori, i consiglieri Davide Carpano, Veronica Brunazzi, Leonardo e Niccolò Bonifazio, il comandante della Polizia Municipale di Diano Marina Daniela Bozzano e Pier Nicola Pesce della Loabikers.

"Avevamo in mente di proporre questa gran fondo già da tempo – spiega Niccolò Bonifazio. Quest'anno siamo riusciti a metterla in pratica. Il percorso altimetricamente sarà abbastanza difficile: la partenza sarà da corso Roma per proseguire verso Andora, Stellanello e arrivare a Testico dove ci sarà il primo Gpm di giornata dedicato al nostro amico Carmelo Cirino. Da lì proseguiremo per il passo del Ginestro, una breve discesa verso Pieve di Teco e poi un tratto di pianura fino ad Albenga. Continueremo poi per la salita di Caso ripetendo il giro Testico-Ginestro e scendendo questa volta su Colle San Bartolomeo, una discesa complicata e abbastanza tecnica. Nel finale ci sarà una salita impegnativa che ci riporterà a Diano Marina per l'arrivo.

"Penso di essere anche io tra i corridori – aggiunge il fratello Leonardo. L'obiettivo è quello di fare una bella manifestazione, divertendoci. Ci aspettiamo partecipazione da tutte le età, dai 20 agli 80. Abbiamo già un buon numero di iscritti, arriverà qualcuno anche dall’estero e speriamo che negli anni l'evento si ingrandisca sempre di più".

"Un evento che abbiamo promosso per portare persone nuove a Diano Marina sfruttando il ciclismo come veicolo per il turismo – evidenzia Davide Carpano. Promuoverlo nella stagione più 'morta', cercando di rilanciare l'economia turistica nel mese di marzo solitamente poco consono. La speranza, visti i numeri, è quella di ripetere la manifestazione negli anni sempre in questo periodo per i motivi spiegati in precedenza".

Dal punto di vista viabilistico il comandante Bozzano ha già anticipato che verrà emessa un'ordinanza di limitazione per diverse vie del centro cittadino per permettere lo svolgimento della corsa in totale sicurezza.



Dalle 7 alle 16 verranno interdette al traffico diverse vie tra cui: piazza Martiri della Libertà, via Biancheri (nel tratto tra piazza Martiri e piazza Maglione e corso Roma (nel tratto fra piazza Martiri e piazza Virgilio).

Chiusa temporaneamente, per circa mezzora, anche via Rossini strada che porta alla stazione ferroviaria.