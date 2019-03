Atletica Leggera. Ai Campionati Italiani di Campestre anche l'AS Foce Sanremo

Circa 2500 atleti daranno vita il prossimo fine settimana ai Campionati italiani di corsa campestre.

Teatro della imponente manifestazione il magnifico Parco di Venaria Reale, nei pressi di Torino. Al prestigioso appuntamento la AS Foce partecipa con ben sei corridori di buon livello, i quali comporranno una squadra di tutto livello. Si tratta dei Seniores Denis Capillo vincitore del Trial di Sanremo, Luca Olivero primo nella recente 10 km. di Imperia, Daniele Carlini (terzo sempre a Imperia) e Alessandro Castagnino, consigliere della Società collante del gruppo che sta ampliandosi con molte altre adesioni. Oltre ai seniores, correranno a titolo individuale l'allievo Hanza Soummade e la senior Miryam Bazzicalupo, campionessa regionale: per lei ben otto km di prato da percorrere, 10 per i seniores e 5 per l'allievo.

Intanto è iniziata l'attività ufficiale di marcia con il tradizionale Trofeo Ugo Frigerio: prima tappa a Saronno dove la Foce ha portato cinque atleti:l'ottimo allievo Simone Garibbo (5 km di marcia) giunto tra i primi assoluti. Il tenace esordiente Marco Nardini, vincitore della sua categoria e le due caparbie esordienti Ilaria Sechi e Marinele Bashmeta tra le prime 10. Ci sarà anche il ragazzo Andrea Garibbo, giunto quinto.