Pallamano: domenica doppio incontro a Grasse per le giovanili dell’Abc Bordighera nel ‘Dipartimentale’ francese

Trasferte insidiose, domenica prossima a Grasse, per le formazioni under 17 e under 13 maschili nei rispettivi campionati dipartimentali francesi.

I ragazzi biancorossi dovranno affrontare con la massima concentrazione ed attenzione questa trasferta nella città dei profumi per poter così uscire indenni ed ottenere un risultato positivo.

Per il campionato Under 17 è previsto il recupero della 2a giornata con, alle 14 e, per l’Under 13, il recupero della 3a giornata alle 16. Per entrambe le formazioni bordigotte il match sarà contro i pari età del Pays Grasse.