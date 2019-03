Calcio a 5 femminile. Don Bosco Valle Intemelia trascinato da Elisa Cerato: "Il nostro obiettivo sono i playoff"

Nel 6-1 sul campo del Mallare c'è la sua classe. Una cinquina importante, ma condita da un infortunio, hanno regalato all'attaccante Elisa Cerato una serata importante, quella di martedì, sia a livello personale che di squadra al Don Bosco Valle Intemelia targato calcio a 5 femminile.

"L'obiettivo sono i playoff". Le biancorosse vogliono realizzare l'impresa dei playoff e di questo è certa la protagonista dell'ultimo match di campionato, quella Cerato che nella scorsa stagione ha trascinato la Matuziana Sanremo nel campionato di Serie C a 11: "Il nostro obiettivo? E' quello di andar ai playoff e ci riusciremo - sottolinea l'attaccante - siamo partite in maniera positiva secondo me e in Coppa abbiamo fatto molto bene. Poi ci siamo un po' perse dove non riuscivamo a vincerne una, ma il mister sta facendo un bel lavoro e adesso stiamo di nuovo facendo molto bene".

"Questa è una squadra appena nata". Ma cosa è mancato al Don Bosco Valle Intemelia è ben chiaro: "Cosa ci è mancato? Siamo una squadra che è appena nata ha iniziato da poco - evidenza Elisa Cerato - manca di esperienza, avendo una squadra giovane. Però nelle ultime partite ho visto bene la squadra".