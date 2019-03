Calcio giovanile. Don Bosco Vallecrosia Intemelia, periodo ricco di soddisfazioni per gli esordienti 2006

E' stato un periodo molto impegnativo, quello appena trascorso, per gli esordienti 2006 del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino F.C. Academy, allenati da mister Luca Soncin.

Dopo aver disputato e vinto, per due tempi a uno, l’incontro con la Dianese&Golfo, valevole per il campionato provinciale esordienti 2006, lo scorso 23 febbraio, match nel quale sono andati a segno Marcello Sartori e Emilio Consalvo, i giovani atleti sono partiti alla volta di Torino per disputare la 20° Academy Cup, ospiti del Torino Fc.

"Una mattinata impegnativa nella quale si sono svolti tre incontri contro i padroni di casa e altre squadre invitate alla manifestazione, come Sparta Novara e Masseroni Marchese (Milano) - fa sapere la società - Una nuova esperienza molto positiva, che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi con realtà diverse rispetto al classico scenario del campionato provinciale. Il periodo è stato inoltre caratterizzato da alcune attività che hanno permesso ad alcuni ragazzi di entrare in contatto con il mondo dei professionisti".

Lo scorso 19 febbraio si è infatti svolto ad Imperia il I° raduno dei giovani calciatori categoria 2006 alla presenza dei responsabili della U.C. Sampdoria che hanno visionato, sotto l’aspetto tecnico e comportamentale, 30 ragazzi della provincia di Imperia. Per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia sono stati selezionati Pietro Magnani e Tommaso Salvaterra.

Infine il 26 e 27 febbraio sei ragazzi della categoria 2006, Emilio Consalvo, Pietro Magnani, Leonardo Moleri, Leondardo Regina, Marcello Sartori e Tommaso Salvaterra, hanno avuto la possibilità di partecipare a due giornate di raduno riservato alla categoria 2006, organizzato dal Torino Fc nel capoluogo di regione piemontese, e sostenere un provino presso il centro sportivo « Spazio Talent Soccer ». Alla presenza del direttore generale scounting Marco Rizzieri, del responsabile delle Academy Torino FC Teodoro Coppola, del suo staff e del responsabile del settore giovanile granata Silvano Benedetti, i giovani atleti hanno dato luogo ad una serie di incontri di esibizione al fine di mettere in mostra le proprie qualità.

La società Don Bosco Vallecrosia Intemelia si complimenta con i sei ragazzi per la loro educazione e compostezza nonché per l’impegno profuso in questi due giorni che rappresenteranno un momento indimenticabile del loro percorso di crescita sportiva e personale.

Non mancheranno altri momenti nei quali tutti i tesserati potranno dimostrare le proprie qualità nel prossimo futuro, a cominciare dal prossimo torneo Torino Academy organizzato presso il centro sportivo Zaccari il 12/14 aprile dove arriveranno 11 squadre provenienti da Liguria, Piemonte, Val d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, e dal torneo Academy Torino che si svolgerà a Cesate (Brianza) il 19/21 aprile e che costituirà un ulteriore momento in cui verranno radunate Academy di tutta Italia e alcune provenienti dall’estero