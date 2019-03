Calcio, Serie D. La Sanremese ricarica le pile in vista del rush finale

Domenica il campionato di Serie D osserverà un turno di riposo come da calendario e la Sanremese tornerà in campo tra due settimane nel match interno contro il Ligorna, avversario da prendere con le molle.

Obiettivo secondo posto. La compagine matuziana non effettuerà nessuna amichevole in questa pausa, con i giocatori che avranno qualche giorno di vacanza per ricaricare le pile e farsi trovare pronti al rientro. Dopo il doppio 1-1 esterno ottenuto contro Borgaro e Milano City la situazione secondo posto è ancora in mano ai matuziani, visto il vantaggio importante di cinque punti sul Savona.

Programmazione futura. Con l'ormai imminente conferma di mister Alessandro Lupo sulla panchina anche per la prossima stagione (manca solo l'ufficialità) la società si è buttata per programmare il futuri. Ci saranno i rientri di vari giocatori della zona in prestito come i terzini Di Fabrizio (Taggia). El Kamli (Sanstevese) e il difensore centrale Andrea Negro (Ospedaletti). Poi servirà qualche elemento di esperienza soprattutto in avanti, dove al momento (anche se smentito) il nome più gettonato come suggestione di mercato è il ritorno di Mark Gaeta. Ma al momento sono solo voci.