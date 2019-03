Pallanuoto, Serie B maschile. Rari Nantes Imperia all'esame Chiavari Nuoto dell'ex Pisano: i convocati giallorossi

Sabato alle ore 18.30, l'arbitro Capobianco darà il fischio d'inizio dell'importante sfida tra Rari Nantes Imperia e Chiavari Nuoto. Un match che opporrà le due squadre relegate al fondo della Serie B ma i giallorossi cercano una vittoria che potrebbe aprire sereni scenari per il girone di ritorno.

Quella che andrà in scena alla Piscina Cascione di Imperia sarà anche la prima partita ufficiale di Andrea Pisano, da ex-Rari. L'allenatore dopo tanti successi in giallorosso, ha sposato il progetto chiavarese. In acqua, i levantini possono disporre di alcuni elementi d'esperienza come l'estremo difensore Leonardo Cavo (con un importante carriera giovanile alle spalle) e l'attaccante Mattia Barrile.

Nonostante una settimana difficoltosa per via delle tante influenze, Mister Fratoni recupera il centroboa Giacomo Fratoni e per la partita di sabato convoca i seguenti 13 atleti: Filippo Rocchi (Capitano), Federico Merano (Portiere), Andrea Somà, Niccolò Maglio, Giacomo Fratoni, Raffaele Ramone, Vincenzo Mirabella, Jarno Spano, Leon Kovacevic, Gianluca Lombardi, Andrea Pedio, Tommaso Russo, Rikardo Merkaj.