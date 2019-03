Judo: un altro argento per Lorenzo Rossi alla finale del campionato italiano Cadetti

Ormai ogni settimana c'è l'occasione per un commento sull'attività di Judo e di Ju Jitsu dello Judo Club Sakura Arma di Taggia. Anche nello scorso weekend, per il sodalizio armese c’è stato un appuntamento tra i più importanti del calendario annuale. Si sono svolti ad Ostia Lido le finali dei campionati Italiani Cadetti, maschili e femminili.

Avevano ottenuto l' accesso alla gara un atleta maschile, Lorenzo Rossi (cat. Kg. +90), qualificato di diritto perchè medagliato anche nella finale nazionale del 2018 e primo del ranking list nazionale, e Lisa Riccio, cat. Kg. +70, che nella qualificazione disputata a Genova aveva ottenuto il diritto alla partecipazione.

La gara di Lorenzo Rossi è stata un susseguirsi di incontri condotti con sicurezza e determinazione, vinti tutti per ‘ippon’ (punto pieno), fino all' ultimo combattimento; solo nella finale si è lasciato sorprendere dall' avversario che giustamente ha approfittato di un errore del giovane armese, probabilmente causato dalla stanchezza e dalla tensione dovuta ai lunghi incontri stressanti sostenuti fino a quel momento. Lorenzo Rossi ha conquistato comunque la medaglia d' argento, un secondo posto che fa onore alla sua prestazione e premia la sua costanza ed i sacrifici fatti.

Il direttore tecnico Alberto Ferrigno e l'istruttore Alessio Ferrigno, che seguono costantemente gli atleti, hanno commentato: "Un bellissimo risultato, che deve riempire di orgoglio l’atleta e la società, perchè è un segno tangibile della preparazione che viene data agli atleti del club. Certo, un pizzico di amarezza rimane, perchè, quando si arriva alla finale per il primo e secondo posto e si sa di poter avere la possibilità di vincere, dover rinunciare al titolo italiano per un errore commesso è difficile e ci vuole un po' di tempo per superare la delusione. Le possibilità di Lorenzo, comunque, sono forti e senz' altro avrà altre ottime occasioni per rifarsi".

L'altra atleta in gara è stata Lisa Riccio, che ha affrontato la gara con determinazione, anche se con meno esperienza del suo compagno di squadra. Purtroppo l'incontro combattuto la vedeva cedere ad un'avversaria molto più esperta di lei, ma non deve certo aver rimpianti, perchè la gara fatta costituisce comunque una preziosa esperienza che servirà per il suo futuro sportivo.

Nel prossimo, week end, altro importante impegno per i Cadetti che a Genova disputeranno il Trofeo ‘Genova Città di Colombo’. Lorenzo Rossi prenderà parte al Grand Prix CA/JU, partecipando ad una doppia gara: oltre che competere nella gara dei Cadetti, parteciperà al Grand Prix Juniores. Sempre nei Cadetti gareggeranno Elisa Antellini, Lisa Riccio e Lucrezia Ruo Roch.