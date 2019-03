Pallamano Ventimiglia, fine settimana ricco di impegni: spicca la trasferta ad Antibes della Senior

Fine settimana intenso per le varie squadre della Pallamano Ventimiglia, a caccia di risultati importanti: analizziamo l'agenda giallonera.

Senior. La formazione Senior inizierà il suo cammino nella seconda fase del campionato francese dove i ragazzi di coach Pippo Malatino affronteranno in trasferta l'Antibes: "I ragazzi sono motivati e pronti".

Settore giovanile. La formazione Under 15 ha uno scontro diretto contro il Mentone, con le due squadre a punteggio pieno. Gli Under 13 gialloneri scenderanno in campo contro il Grasse per difendere la vetta della classifica nel campionato di categoria.