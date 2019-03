Calcio, Prima Categoria. Camporosso, mister Carmelo Luci non si fida dello Speranza: "Partita scivolosa contro un'ottima squadra. Ma noi dovremo dare continuità"

PRIMA CATEGORIA: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-SPERANZA

Il Camporosso va a caccia della giusta continuità in un momento cruciale della stagione. Domani pomeriggio (ore 15) i rossoblù ospitano il temibile Speranza Savona, compagine difficile da affrontare e che proverà a rendere dura la vita alla seconda della classe.

"Avversario temibile e match scivoloso". Alla vigilia in casa rossoblù è mister Carmelo Luci ad introdurre il match non fidandosi degli avversari: "Domani affronteremo un'ottima squadra, importante e che ha in rosa giocatori come Ferrotti, Piccardi e Di Mare. All'inizio del campionato la davano insieme alla Veloce come favorita a vincere questo campionato. Per noi sarà una partita importante - sottolinea il mister rossoblù - perchè vogliamo dare continuità ai nostri risultati. Allo stesso tempo loro proveranno a restare attaccati al treno dei playoff: sarà una sfida scivolosa".

"Dovremo fare risultato". Luci sta ritrovando col tempo i giocatori fuori da molto tempo e determinanti per questo rush finale come Cascina, Orlando e Piantoni: "Dovremo cercare di fare risultato, visto che la rosa si sta ricompattando. Domani avremo Cascina e Orlando con una settimana in più di lavoro nelle gambe - evidenza Luci - ma anche Piantoni è tornato e tra poco sarà pronto anche lui: siamo carichi e vogliosi per questo rush finale".