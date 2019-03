Calcio, Promozione. Ospedaletti, c'è il Taggia all'orizzonte. Andrea Negro mette in guardia: "Non conteranno i 10 punti che ci dividono dai giallorossi"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... OSPEDALETTI-TAGGIA

Domenica pomeriggio (ore 15) lo stadio 'Ozenda' ospita il sentito derby del campionato di Promozione tra l'Ospedaletti capolista e il Taggia terzo della classe. Una partita diversa dalle altre e da tripla, nonostante il distacco di dieci punti tra le squadre di Carlet e Maiano.

"Non sarà facile. Fiuzzi? Da lui ho imparato molto". Iniziamo il nostro viaggio nelle due squadre con la compagine orange, dove ad analizzare il big-match è il quotato difensore Andrea Negro: "Domenica c'è questa sfida importante per il nostro percorso e non sarà facile. Sarà una partita dove non conteranno i 10 punti che ci separano dal Taggia - analizza il difensore orange - perché come si sa i derby sono sempre partite a se.

Conosco personalmente tutti e ho giocato insieme a molti di loro soprattutto con Luca Fiuzzi, da cui ho imparato molto nelle stagioni all'Argentina Arma. Al Taggia non toglierei nessuno, perché come giusto che sia noi non dobbiamo temere nessuno".

"Ci abbiamo sempre creduto". Andrea Negro guarda al presente e una classifica che vede l'Ospedaletti davanti alla Loanesi di cinque punti a sette giornate dalla fine: "Noi ci abbiamo sempre creduto dal primo giorno di ritiro ad agosto - evidenza Negro - e partita dopo partita siamo stati sempre più consapevoli dei nostri mezzi. In queste sette partite sappiamo che dovremmo dare ancora di più".

"Mi mancava giocare con continuità". Il difensore centrale analizza la sua ottima stagione in maglia orange: "Mi mancava giocare con continuità - conclude il giocatore - e trovarmi a far parte di un gruppo così unito".