Il Taggia è pronto alla sfida esterna sul campo dell'Ospedaletti, un match molto importante in chiave playoff per i giallorossi.

Tra i protagonisti in campo ci sarà il difensore centrale Luca Fiuzzi che ritroverà da avversario molti suoi ex compagni di squadra ora in orange come Andrea Negro e nella dirigenza Fabio Vignaroli: le sue dichiarazioni ai nostri microfoni.

RIPRESE REALIZZATE DA CHRISTIAN FLAMMIA