Calcio, Serie D. ESCLUSIVA. Sanremese, in città spunta Fabio Lauria: "Sono a Sanremo solo per vacanza. Mi farebbe piacere un giorno rivestire questi colori"

E' arrivato in città Fabio Lauria. Al momento le voci di un possibile clamoroso ritorno nella prossima stagione con la maglia della Sanremese dell'attuale attaccante del Rezzato sembrano solo voci di mercato.

Lauria è arrivato in città per una breve vacanza visto la pausa del campionato di Serie D e ci tornerà anche per Pasqua: noi di Rivierasport.it lo abbiamo intercettato in esclusiva.

Fabio, ti abbiamo intercettato a Sanremo: sei nella città dei fiori solo per vacanza visto che sei molto legato alla città o per qualcosa di più legato alla Sanremese Calcio? "Sono a Sanremo solo per vacanza. Io e la mia famiglia abbiamo lasciato il cuore qui e ci torniamo ogni volta che possiamo. Abbiamo lasciato tanti amici e ogni volta ci sentiamo a casa. Ma non c'è nessun secondo fine legato alla Sanremese Calcio".

Ti piacerebbe in futuro rivestire la maglia della Sanremese? "Come ti dicevo, sono molto legato alla città di Sanremo e agli amici che ho lasciato. Qua ho vissuto una grande stagione che mi ha lasciato tanto a livello sportivo e umano. Mi farebbe piacere un giorno rivestire questi colori".

Come giudichi il campionato della Sanremese? "Un ottimo campionato, purtroppo c'è un Lecco inarrestabile, ma la Sanremese sta facendo un campionato di valore. Il primo posto è lontano, anche se la matematica non la condanna. E poi ci sono sempre i playoff che possono valere tanto".