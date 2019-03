Freccette: al gran prix di doppio, Bal Fatih e Andrea Rossi conquistano il primo gradino del podio

Terza tappa del gran prix di doppio al Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare, a salire sul gradino più alto del podio Bal Fatih e Andrea Rossi che superano i compagni di team del Werder Diabolik Mauro Rossetto – Gianni Butteri e Samuele La Cava – Raffaele Cotrona. Assente Nikolas Hohenester impegnato in una prova di Campionato Italiano in Piemonte con gli Animal House team in cui è in prestito per la manifestazione.

Ora l’appuntamento è venerdì prossimo con la disputa della penultima prova di singolo sempre a San Bartolomeo con una classifica ancora incerta che assegnerà i posti per il Campionato Italiano in prova unica a Pieve di Cento.

Anche a Rapallo serata di Gran Prix con ennesima vittoria per il duo Jojo e Ken Tamares saldamente in testa alla classifica che superano in finale Cesare Bacigalupo e Andrea Sabatini.

Appuntamento importante Domenica 7 Aprile con la disputa del Campionato Regionale organizzato dal Dart Club Old Boys con la collaborazione della FIGF Liguria.

Per i giocatori di steel si aprono lunedi alle ore 9 le iscrizioni al torneo Game On organizzato dal freccettaro imbruttito, il premio molto ambito sarà la trasferta e l’iscrizione alla PDC SCHOOL in Germania vera porta di ingresso per il professionismo.