Domani il quarto concentramento regionale di Habawaba ad Imperia, in arrivo 300 atleti!

Rari Nantes Imperia si veste a festa per ospitare il quarto concentramento regionale di Habawaba, il più grande torneo internazionale di pallanuoto giovanile. Domenica 10 marzo ad Imperia arriveranno 300 ragazzi e ragazze (tra i 7 e gli 11 anni) di 18 società diverse e scenderanno in acqua, alla Piscina Cascione, a partire dalle 10 con chiusura della rassegna prevista per le 16.30.

Pallanuoto e tanti sorrisi: i ragazzi infatti, dal primo pomeriggio, potranno giocare nella vasca adiacente a quella centrale dove verrà allestito un parco acquatico con i gonfiabili. Ma il divertimento comincia dal mattino con i coloratissimi clown dell’ ‘Officina Teatrale sulla strada di Grock’ che allieteranno i giovanissimi atleti rimasti a bordovasca.

Con Habawaba, nasce anche una bella collaborazione tra Rari Nantes Imperia e Polizia di Stato. L’ideale è comune: rivolgersi quotidianamente ai giovani e , a questi, continuare ad aprire le porte. Polizia di Stato allestirà un punto informativo in piscina, con la presenza delle pallanuotiste imperiesi Giulia Emmolo e Giulia Gorlero che, da poco, hanno passato il concorso per entrare in Polizia.

Sarà una domenica di sport e sorrisi. Sarà una domenica diversa.