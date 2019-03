Pallacanestro: sofferta vittoria a Vado Ligure per gli under 18 dell'Imperia Basket

Under 18 Pallacanestro Vado - Imperia Basket Rag.Ramoino Amm.Condominiali 41-56



Sofferta vittoria a Vado Ligure per gli under 18 del BKI nel recupero della terza giornata di ritorno. Nonostante la posizione in classifica, Vado si dimostra squadra molto viva mettendo in campo tanta prestanza fisica difendendo in modo aggressivo e agguerrito. BKI non si fa però intimorire chiudendo in vantaggio di dieci lunghezze i primi due quarti. Segue equilibrio nei primi minuti al rientro dagli spogliatoi. I padroni di casa non vogliono arrendersi e punto su punto tornano in partita (-3). Da questo punto di partita però i Biancoblu rialzano la testa riallungando nel punteggio e chiudendo in pieno controllo la gara.