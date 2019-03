Calcio, Eccellenza, 24a giornata. Genova Calcio-Imperia vale doppio. Vado, occasione da non sbagliare

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 24 molto interessante e tutta da seguire nel nostro Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Il match clou della giornata è quello tra Genova Calcio e Imperia, una sfida che potrebbe far staccare dalla lotta al secondo posto una delle due squadre in caso di sconfitta. Ad approfittare di questo scontro diretto sarà il Vado, che in casa contro l'Angelo Baiardo non può sbagliare. La capolista Rivarolese scende in campo alle 17 tra le mura amiche con il Busalla.

La Cairese vuole restare in scia e sfida in casa un Finale sempre più in caduta libera e reduce da tre sconfitte pesanti tra campionato e Coppa Italia. Da seguire anche lo scontro diretto per la salvezza tra Albenga e Ventimiglia. Turno di campionato interno per il Pietra Ligure che ospita il Valdivara fanalino di coda.

Chiudono questo turno di campionato la trasferta dell'Alassio FC sul campo della Sammargheritese e il derby genovese tra Molassana e Rapallo.