Calcio, Prima Categoria. Camporosso, il sogno continua. Luci analizza il 2-0 allo Speranza: "Ma abbiamo regalato un tempo a noi stessi. Andiamo avanti senza rigori a favore fischiati..."

POST CAMPOROSSO-SPERANZA SAVONA 2-0

Il Camporosso continua il sogno chiamato primo posto e l'inseguimento alla capolista Veloce Savona, con un 2-0 maturato nel secondo tempo contro l'insidiosa Speranza Savona.

Nel posta partita è mister Carmelo Luci ad analizzare il successo dei rossoblù: "La rincorsa continua, questa stagione stiamo facendo bene anche se oggi abbiamo regalato almeno 45 minuti di gioco non all'avversario ma a noi stessi. Non abbiamo espresso il gioco che sappiamo - analizza il mister - e la squadra non mi è piaciuta. Poi nel secondo tempo abbiamo vinto meritatamente, ma rispetto alle ultime uscite si è fatto un passo indietro".

Il tecnico spezza una lancia per l'eterno Iezzi: "Iezzi? Non ci sono parole. E' un uomo spogliatoio e giocatore straordinario. Ancora dinamico nonostante la sua età".

Luci chiude con una precisazione: "L'unico punto che vorrei fare è quello che alla 20a giornata non c'è stato fischiato ancora un rigore a favore. Vedere una squadra che è seconda in classifica, giocarsi il campionato e non ricevere neanche un rigore a favore non mi era mai capitato... Andiamo avanti, domenica ci aspetta un'altra finale e ci prepareremo in settimana al massimo".