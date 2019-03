Calcio, Promozione, 24a giornata. Duello a distanza tra Ospedaletti e Loanesi. Profumo di playoff in Legino-Bragno

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 18 molto interessante che sarà ancora concentrata sul duello per la prima piazza della classifica: seguite tutto nel nostro Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 15.

Continua il duello a distanza tra la capolista Ospedaletti e la diretta inseguitrice Loanesi che sono divise da cinque punti: gli orange e i rossoblù ospitano Taggia e Mignanego.

In chiave playoff scontro diretto molto interessante tra Legino e Bragno, con i primi che possono accorciare proprio sul quarto posto dell'avversario di giornata. La Sestrese proverà ad approfittare di questo scontro diretto, ma sul campo del Celle Ligure non sarà semplice. Vuole tornare anche in corsa l'Arenzano impegnato in trasferta contro la Dianese & Golfo.

Per la zona salvezza trasferta insidiosa per Sanstevese e Voltrese impegnate sui campi di Serra Riccò e Vallescrivia, mentre chiude questo turno di campionato il match tra Ceriale e Varazze.