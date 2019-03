Calcio, Seconda Categoria A, 18a giornata. Atletico Argentina-Borgio Verezzi big-match. Carlin's Boys, vietato sbagliare

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A mette sul piatto una giornata numero 18 molto interessante e che potrete seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Atletico Argentina ospita il temibile Borgio Verezzi, una partita da prendere con le molle per la compagine rossonera. La Carlin's Boys, che scenderà in campo alle 18 ed è staccata di un punto dalla vetta, si troverà di fronte il San Bartolomeo Calcio.

Scontro diretto per i playoff tra Area Calcio Andora e San Filippo Neri, mentre il Riva Ligure ospita il Legino B per dare continuità ai propri risultati. In chiave salvezza vittoria importante nell'anticipo della Villanovese sul campo del Taggia B. Turno di riposo per la Virtus Sanremo che sarà alla finestra.