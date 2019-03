Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, è un vittoria che vale tanto. Pesante: "Tre punti importanti per continuare il nostro cammino"

POST ATLETICO ARGETINA-BORGIO VEREZZI 2-1

Dopo il vantaggio iniziale di Fornari, bravo a pescare un pallonetto dalla trequarti per scavalcare Amoretti, i rossoneri hanno iniziato a macinare occasioni fino alla reti di Cariello e Vecchiotti . Nella ripresa gli armesi si sono limitati a controllare il gioco per portare a casa i tre punti.

Nel post partita mister Giampiero Pesante analizza così il successo in rimonta sui savonesi: "Tre punti importanti per continuare il nostro cammino contro una squadra ben messa in campo. Come ho già detto, ora sono tutte finali e vogliamo fare del nostro meglio. Solo alla fine vedremo come sarà la classifica".