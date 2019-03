Calcio, Seconda Categoria. Riva Ligure, Fabio Labricciosa non si ferma più: "Doppietta dedicata a tutti i miei compagni di squadra"

POST RIVA LIGURE-LEGINO B 4-1

Con una netta vittoria il Riva Ligure sale a quota 23 punti e si regala un passo in avanti per la permanenza in Seconda Categoria e provare l'aggancio all'ambiziosa zona playoff.

Per la squadra di Tirone protagonista con una doppietta contro il Legino B bomber Fabio Labricciosa, che al fischio finale vuole dedica re questa vittoria al gruppo biancoamaranto:

"Questa mia doppietta è dedicata a tutti i miei compagni di squadra, ma soprattutto a Filardo che nonostante sia a un gol più di me a tu per tu col portiere l'ha passata per farmi segnare me.

Siamo in un buon momento - sottolinea il bomebr - ed io personalmente sto bene con 4 gol nelle ultime due partite giocate. Ora dobbiamo continuare così per cercare i playoff".