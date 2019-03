Tennis. ATP Indian Wells: debutto nel singolare per Fabio Fognini contro Albot

L'ATP Indian Well, per quanto riguarda il torneo singolare, scatta per Fabio Fognini questa sera (ore 23 italiane). Il primo avversario del tennista armese sarà il temibile moldavo Albot.

Fognini vuole iniziare alla grande questa competizione, dopo un avvio di stagione non al massimo anche per un problema alla caviglia che lo accompagnato nel tour sudamericano. Questo sarà il secondo scontro in carriera contro Albot e nel precedente l'armese ha prevalso in tre set.

Doppio show. Tutto a meraviglia l'inizio del torneo di doppio per Fognini che è in coppia con Novak Djokovic, il numero 1 al mondo. Nel primo turno la strana coppia ha superato in due set il canadese Raonic e il francese Chardy.