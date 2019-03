Arti marziali. Sakura Arma di Taggia, al Torneo Internazionale Città di Colombo Lorenzo Rossi è d'oro

Sabato scorso a Genova, nel "Torneo Internazionale Città di Colombo si è svolta la giornata di gara riservata agli atleti Cadetti maschili e femminili.

Il Judo Club Sakura Arma di Taggia ha portato in gara cinque atleti: Lorenzo Graneri, Lorenzo Rossi, Elisa Antellini, Lisa Riccio e Lucrezia Ruo Roch. Buono l' impegno di tutti gli atleti, che potevano approfittare dell'occasione di fare una bella esperienza, ma, nonostante la gran buona volontà, Lorenzo Graneri, Elisa Antellini e Lucrezia Ruo Roch non riuscivano a salire nelle zone alte della classifica.

Meglio andava per Lisa Riccio, appena reduce dalla Finale Nazionale del Campionato Italiano Cadetti: i suoi incontri, condotti con

determinazione, la portavano ad un molto positivo settimo posto della

cat. CA Kg. + 70.



Il risultato che ha dato grande entusiasmo a quanti seguono il Club di Arma di Taggia, però, è stato il primo posto conquistato nel Grand Prix Cadetti da Lorenzo Rossi, categoria di peso oltre Kg. 90, che ha

condotto una gara spettacolare, nonostante la febbre ed il mal di gola che lo perseguitavano da alcuni giorni. La sua tenacia nel voler

comunque partecipare alla gara veniva premiata da un ottimo primo posto in classifica, che entusiasmava chi lo seguiva in gara.



Il Maestro Alberto Ferrigno esprimeva tutta la sua soddisfazione: "Oggi è nuovamente arrivato quel primo posto sul podio che sfuggiva da qualche gara. Siamo tutti molto soddisfatti, in primis l' Istruttore Alessio Ferrigno che si occupa della sua preparazione, ma che, colpito anche lui dall'influenza, non ha potuto seguirlo in questa gara. L'importante è ora non mollare, ma anzi, far tesoro di queste esperienze che devono arricchire il bagaglio tecnico dell' atleta".