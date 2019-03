Sanremo Baseball, gli Under 12 brillano al quadrangolare di Finale

Continua il programma di allenamenti dei giovani Under 12 del Sanremo Baseball, che domenica sono stati ospiti del Finale e si sono confrontati in un quadrangolare amichevole con le squadre della Cairese e dell’Alessandria.

I ragazzi di coach Tarassi hanno giocato e vinto le due partite programmate: la prima contro la Cairese, vinta all'ultimo inning per 4 a 3 dopo essere stati in svantaggio per tutta la gara. Hanno lanciato Tommy Tarassi e Giacomo Lombardi che si sono alternati anche nel ruolo di ricevitore; in prima base Samuele Modena, in seconda Filippo Marini, in terza Naty Torre, interbase Giacomo Siri, esterno centro Edoardo Verdini e, per la prima volta in campo rispettivamente nei ruoli di esterno sinistro ed esterno destro, i nuovi acquisti: Alessandro Di Pietrantonio e Letizia Gregorio.

Ottimo il comportamento dei due lanciatori e di tutta la squadra che ha battuto valide ed effettuato delle buone azioni in difesa. La seconda partita contro l'Alessandria è stata lanciata tutta da un ottimo Modena Samuele che ha retto egregiamente per tutta la partita. In questa gara lo schieramento in campo è rimasto lo stesso e ci sono da segnalare una bella valida di Verdini e l'ultimo out della partita che è stato realizzato da Giacomo Siri (interbase) con un bel tiro in prima.

Il risultato finale è stato di 9 a 4. Molto soddisfatto il coach Tarassi Ivano che vede molto bene questa compagine nel corso del prossimo campionato e che ringrazia tutti i ragazzi per l'impegno profuso e per la solidità emotiva espressa in entrambe le gare.