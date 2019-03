Basket, Under 14 Elite. BKI Imperia/Olimpia, colpo esterno importante. Coach Pionetti: "Bravi a crederci sempre"

UNDER 14 ELITE

Villaggio Basket - Olimpia/BKI Imperia 60-65

Si è giocata domenica a Chiavari la partita decisiva per l'accesso ai playoffs per la formazione Under 14 Olimpia in collaborazione con BKI Imperia.

Prova di orgoglio dei ponentini che, nonostante diversi errori errori tecnici, ma con grande cuore e tenacia, portano a casa una vittoria decisiva per conquistare l'ultimo posto disponibile per i playoffs. La partita è sempre stata in bilico, punto su punto, con i ponentini spesso in vantaggio ma di poche lunghezze.