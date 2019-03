ECCELLENZA - 24^GIORNATA -

GENOVA CALCIO-IMPERIA 1-0

L'Imperia cade per la terza volta consecutiva in trasferta e in uno scontro diretto, lasciando per strada altri punti preziosi in chiave secondo posto.

Sul campo della Genova Calcio basta una rete nel primo tempo firmata da Massara per superare i neroazzurri di mister Buttu, ora a meno cinque punti dalla seconda piazza: riviviamo tutto nella gallery del match.