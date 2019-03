Calcio, Promozione. Taggia, è un risveglio amaro. Ravoncoli: "Siamo delusi e amareggiati per la sconfitta di Ospedaletti"

In casa Taggia il giorno dopo la sconfitta sul campo dell'Ospedaletti ha il sapore dell'amaro. I giallorossi hanno disputato una partita positiva, ma hanno pagato l'approccio al match sbagliato, proprio come le prime partite di questa stagione.

"Delusi e rammaricati". Ad analizzare la sconfitta contro gli orange è il difensore Mirko Ravoncoli, autore della splendida rete per la compagine di mister Maiano che non è servita a raddrizzare il derby:

"Siamo molto delusi e rammaricati per la sconfitta nel derby - sottolinea il difensore giallorosso - soprattutto per aver interpretato male la prima parte di gara, una cosa che non ti puoi assolutamente permettere contro un avversario come l'Ospedaletti. Sicuramente l'aggancio del Bragno ci preoccupa, però dobbiamo pensare a finire nel migliore dei modi la stagione e centrare i playoff".

Capitolo futuro per Ravoncoli, un argomento che Ravoncoli non vuole pensare al momento: "Il mio futuro? Saprò qualcosa a fine stagione".