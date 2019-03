Calcio, Serie D. Sanremese, scatta il rush finale: dal Ligorna al Borgosesia, per 720 minuti di passione

Domenica la Sanremese ritorna in campo dopo la pausa che il campionato di Serie D ha effettuato per il Torneo di Viareggio. I matuziani avranno di fronte 720 minuti di gioco ricchi di passione per centrare la miglior posizione in assoluto nella griglia ai playoff: la seconda piazza.

Le otto tappe. Il calendario mette di fronte ai biancoazzurri in queste ultime otto tappe quattro sfide in casa e altrettante in trasferta. Al 'Comunale' arriveranno Ligorna (17 marzo), Sestri Levante (31 marzo), la capolista Lecco (14 aprile) e Casale (28 aprile). Lontano dal pubblico amico i matuziani affronteranno Arconatese (24 marzo), Bra (7 aprile), Inveruno (nel turno infrasettimanale del 18 aprile) e Borgosesia (5 maggio).

Il punto. In casa Sanremese si guarda anche al futuro con l'imminente conferma di mister Alessandro Lupo sulla panchina matuziana anche per la prossima stagione con le parti ormai ad un passo dall'accordo. E poi il mercato con tante strade soprattutto legate all'attacco dove le suggestione più interessanti e stimolanti sembrano essere quelle di un ritorno di Gaeta o Lauria: ma sono solo voci di corridoio.