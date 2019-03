Tennis, ATP Indian Wells. Amarezza per Fabio Fognini: eliminato da Albot nel secondo turno

ATP INDIAN WELLS

FOGNINI-ALBOT 0/6 6/7

L'avventura di Fabio Fognini all'ATP Indian Wells termina subito. Il tennista armese non riesce a superare nel secondo turno del tabellone principale del torneo 1000, la forza del moldavo Albot che passa in due set.

Il match. Inizio tutto in salita per Fognini che cede il primo set con un risultato largo: Albot lo fa suo con un netto 0/6. I problemi alla caviglia non sono del tutto passati per la racchetta armese che nel secondo set lotta su ogni punto fino ad arrivare al tie-break, dopo essere stato avanti fino al 4-3 e aver annullato il game del match al moldavo nel decimo gioco. Il numero 53 al mondo la spunta con il punteggio di 4-7 e si qualifica per i terzo turno.

A Fognini resta il torneo di doppio che sta disputando in coppia con Novak Djokovic. Il duo ha raggiunto i quarti di finale, dopo aver eliminato al terzo set Bopanna e Shapovalov.