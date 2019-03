Pallamano Ventimiglia, importante doppietta per Senior e Under 15 nel fine settimana

Fine settimana da incorniciare per le squadre maggiori della Pallamano Ventimiglia, impegnate nei rispettivi Campionati delle Alpi Marittime, in incontri importantissimi, le due compagini si fanno trovare pronte e si aggiudicano le rispettive sfide. Ma andiamo per ordine.

Under 15. Iniziavano gli Under 15 impegnati al Palaroya di Roverino nel "Big Match" contro l'imbattuto Mentone, con cui condividevano la testa della classifica. L'incontro è stato bello ed equilibrato, i giovani leoncini di Malatino, impiegavano almeno 15 minuti per adattarsi agli avversari; poi riuscivano a fare un importante "break" che gli permetteva di chiudere in vantaggio di 5 reti la prima frazione di gara (12-7). Nella ripresa, l'equilibrio continuava, ma alla fine i ventimigliesi si aggiudicavano la gara con un chiaro risultato di 20-13, che adesso li pone solitari in testa alla classifica.

Senior. Capitolo a parte quello dedicato ai senior. Per la squadra di D'Attis e compagni, era l'esordio nella seconda fase di eccellenza del Campionato delle Alpi Marittime, che potrebbe dare l'accesso al Campionato PACA. I frontalieri, hanno esibito una prestazione perfetta, condita da una buona condizione fisica e da un atteggiamento di grande attenzione e concentrazione, che gli ha permesso di ben entrare nella competizione e dare un segnale forte alle altre pretendenti al titolo.

Già dall'inizio della sfida, si vedeva che i ponentini, non volevano lasciare nulla al caso, il ritmo era alto e l'attenzione sia in attacco che in difesa presente. Il primo tempo si chiudeva con il punteggio di 24 a 9 e già la diceva lunga sull'esito finale della gara. Nella ripresa tutti i giocatori in rosa scendevano in campo e la musica comunque non cambiava. Alla fine la distanza tra le due squadre era abissale ed il match si chiudeva con il punteggio di 54-24 che la dice tutta sulla motivazione dei ragazzi di Pippo Malatino.

Prossimi appuntamenti. Il prossimo impegno di sabato 16 marzo prossimo contro il Cavigal, la dirà lunga sulle ambizioni dei ragazzi ventimigliesi. Appuntamento quindi alle ore 20.00 al Palaroya, per un altro episodio di questa magnifica stagione.