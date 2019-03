Calcio. Il focus sulle panchine: ecco chi può cambiare a fine stagione

Alla fine dei vari campionati mancano poche domeniche e noi di Rivierasport.it vogliamo fare un focus sulle panchine dalla Serie D alla Seconda Categoria delle squadra imperiesi: secondo indiscrezioni, chi può restare e chi può cambiare tra gli allenatori?

IL FOCUS SULLE PANCHINE

Sanremese. Il nostro viaggio inizia dalla Sanremese che salvo clamorose rivoluzioni è pronta a confermare in panchina Alessandro Lupo. Il tecnico sta facendo molto bene e solo la corazzata Lecco ha fermato la sua squadra all'assalto della Serie C.

Imperia. Qua la situazione è complessa. I rumors dicono che Buttu e i neroazzurri potrebbero separarsi a fine stagione, ma è, ancora tutto da vedere. Se l'ex Finale dicesse addio al 'Ciccione' ecco che le alternative non mancano: Baldisserri, Bocchi e la novità Solari potrebbero avanzare. Attenzione alla suggestione Caverzan.

Ventimiglia. In casa granata tutto dipende dalla conclusione del campionato. Se Gatti porterò in salvo i frontalieri, la sua conferma potrebbe arrivare così come nuove strade. I sogni sono rappresentati dai nomi di Calabria e Biffi. Al momento sarebbe da non escludere una corsa a Carlet.

Ospedaletti. Nella società orange mister Carlet è molto apprezzato visto il grande lavoro. Ma non è escluso qualche cambiamento, con il nome Papa sempre più caldo senza escludere la pista legata alla scommessa Siciliano. Al momento l'attuale tecnico è in via di conferma, anche se la pista Ventimiglia potrebbe stuzzicarlo.

Taggia. La conferma di mister Maiano potrebbe arrivare dopo una stagione positiva e importante. Per il tecnico ci sarebbe l'opportunità di portare avanti il progetto iniziato la scorsa estate.

Dianese & Golfo. Salvo colpi di scena improvvisi il tecnico della prossima stagione dovrebbe essere ancora Bencardino.

Sanstevese. Attenzione alla corte di alcune squadre per mister Siciliano. Per il Presidente Proto il tecnico è confermato ma avrà un mercato importante la prossima estate. Le alternative? L'unica porta al ritorno di Notari, ma sono solo voci.

Camporosso. I rossoblù continueranno quasi certamente con mister Luci in panchina.

Don Bosco Valle Intemelia. L'incognita esiste dopo un campionato al di sotto delle aspettative per i troppi infortuni. Medori potrebbe essere confermato, ma attenzione alle sorprese.

Cervo FC. Situazione in stallo con mister Barone che sarà valutato solo in caso di permanenza nella categoria.

Atletico Argentina. In questo momento Pesante sta facendo un super lavoro e in caso di promozione la sua conferma sarà automatica. L'alternativa potrebbe essere Litardi, già vecchio pallino della dirigenza al Sanremo 80.

Carlin's Boys. In casa neroazzurra tutto dipenderà dall'esito del campionato. Litardi al momento è intoccabile, ma attenzione ai colpi di scena.

Virtus Sanremo. Il tecnico della nuova stagione sarà quasi sicuramente mister Moroni.

San Bartolomeo Calcio. Il futuro è tutto da decifrare per panchina, ma le indiscrezioni danno due piste: il ritorno di Mitola o la suggestione Mottola.

Riva Ligure. In panchina sembra quasi certa la conferma di mister Tirone.

Bordighera Sant'Ampelio. La possibilità di rivedere la Prima Squadra arancioblù, secondo rumors, è concreta. Se in panchina si fa largo il nome di Bevilacqua.