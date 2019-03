Calcio, Promozione. Sanstevese, mister Siciliano elogia i suoi ragazzi e guarda avanti: "La squadra non ha mollato di un centimetro. La Voltrese? Faremo di tutto per vincere"

La Sanstevese mette in archivio il pareggio beffa subìto in rimonta sul campo del Serra Riccò, preparandosi al meglio per lo scontro diretto per la salvezza determinante di domenica prossima in casa contro la Voltrese.

Torna sulla divisione di posta in terra genovese mister Simone Siciliano: "C'è amarezza per come è finita la partita - dichiara il tecnico - potevamo sicuramente portare via tre punti. Però per come abbiamo affrontato la partita sono molto soddisfatto dei miei ragazzi che non hanno mollato di un centimetro sul campo. Con un po' di attenzione e fortuna in più eravamo a commentare una grande vittoria".

Siciliano guarda proprio alla Voltrese: "Ora ci aspetta la Voltrese, squadra tosta di categoria. Ci faremo trovare pronti e faremo tutto il possibile per vincere".