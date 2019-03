In via Canessa a Sanremo, prossima apertura del market "Maly Casa"

Nella centralissima via Canessa a Sanremo ci sarà a breve l'apertura di un nuovo emporio in cui si venderà un pò di tutto, ma soprattutto articoli per la casa.

"Maly Casa" è il nuovo market in cui potrete trovare: casalinghi, biancheria, intimo, sartoria, accessori per capelli, materiale elettrico, arredamento, complementi, accessori per la casa e molto altro ancora.

Unico comune denominatore: cortesia, gentilezza e professionalità dello staff al servizio della clientela. Tra i vari scaffali potrete andare alla scoperta di novità e prodotti di alta qualità sia italiani che cinesi. Non mancate assolutamente alla prossima apertura del market "Maly Casa" in via Canessa, 22 e sicuramente non rimarrete delusi per la vasta offerta di prodotti a prezzi decisamente competitivi.