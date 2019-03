Minigolf. Grande successo domenica per la prima giornata del campionato nazionale

Si è svolta domenica scorsa sul campo di Piani San Giacomo a Varazze la prima giornata del campionato Nazionale di Minigolf.

Al via più di 60 atleti da tutto il nord Italia. Risultati eccellenti per il Minigolf Sport Club Sanremo che presentava 21 atleti in gara. Presenti anche i nuovi acquisti, 6 ragazzi under 30 di belle speranze provenienti dal minigolf Oasis di Torino e Stefano Biagioni, uno dei migliori giocatori liguri ex M.M.S.C. Rapallo.

Nella categoria Esordienti primo posto per Andrea Passioni del Sanremo con 102 colpi, alla sua prima gara da Pro, davanti allo juniores Moretti del Rapallo e Antonio Tomaino del Sanremo (105). In seconda categoria spareggio tra Antonio Bruzzone (Grifoni Genova) e Franco Minutolo (Sanremo) vinto dal primo. Terzo posto per il sanremese Federico Staltari con 98 colpi, autore di un'ottima prova.