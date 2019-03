Pubblicizza la tua azienda con lo sport e non solo

Il calcio è lo sport più seguito al mondo, ma come fare a sfruttare la grande visibilità di questo sport a tutto vantaggio della nostra azienda? Le opportunità di pubblicizzarla sono moltissime, vediamo insieme nelle prossime righe come giocare questa bellissima partita.

Parleremo degli sponsor tecnici, di pubblicità sulle magliette, di siti internet, di mixed zone e, perché no, di biglietti personalizzati.



Quante volte abbiamo visto le maglie di grandi campioni con davanti e dietro, oltre a numero di giocatore e varie patch del campionato di serie, pure grossi sponsor? Esatto, sempre. Non solo le apparizioni televisive, che a seconda della squadra possono pubblicizzare un'azienda ben oltre i confini nazionali, ma pensiamo al merchandising: migliaia di persone in tutto il mondo acquistano una maglia della propria squadra preferita con annesso sponsor, la vestono nella vita di tutti i giorni, divantano sponsor loro stessi per le aziende che hanno abbastanza soldi da poter investire in questo genere di marketing. Oppure i grandi cartelloni luminosi allo stadio, visti sia dagli spettatori sugli spalti che dal pubblico a casa: grandi cartelli a scorrimento che pubblicizzano il nome di questa o quell'azienda, che potrebbe essere la nostra.

Non solo grandissimi marchi, però: gli sponsor delle squadre di calcio sono molti più di quelli che possiamo immaginare, e lo vediamo quando un allenatore o un giocatore fa una conferenza stampa o si lascia avvicinare nella mixed zone al termine di un match: piccole scritte su pannelli bianchi alle loro spalle ci avvertono che il mondo delle sponsorizzazioni sportive è colmo di accordi e di opportunità.

Gli stessi siti internet delle squadre, anche quelli potenzialmente visitati worldwide, sono pieni di piccoli e grandi sponsor.



Pensiamo ora alla possibilità di investire, per curare l'immagine della nostra azienda, un po' di soldi destinati al marketing sull'acquisto di biglietti per grandi eventi sportivi da regalare ai nostri migliori clienti. Pure se essi non sono dei grandi appassionati di sport, possono essere molto interessati a vivere una prima volta allo stadio: l'emozione del tifo dal vivo, i cori, le persone che scattano in piedi urlando di gioia al gol di un giocatore che veste i colori della loro squadra del cuore, difficilmente fanno restare indifferenti. Ecco quindi che regalare dei biglietti per un grande evento a quei selezionati clienti che meglio supportano la nostra azienda potrebbe essere una mossa vincente per dimostrare loro quanto teniamo al nostro rapporto lavorativo.

Esiste anche un'altra interessante possibilità, certo più creativa: ideare un evento aziendale al quale invitare tutti i nostri clienti e magari anche i nostri fornitori. Una festa esclusiva, una cena in un ristorante caratteristico, ma pure un evento in qualche amena località. Per un'occasione di questo tipo, così esclusiva, potremmo creare dei biglietti di invito su misura, attraverso appositi servizi anche online. Il logo del nostro evento, il programma della serata, magari anche gli ospiti che abbiamo ingaggiato per animarla, il tutto su di un biglietto (che varrà per l'ingresso, ovviamente) che definire esclusivo sarebbe troppo riduttivo.



Le possibilità di rendere la nostra azienda più competitiva sul mercato attraverso l'acquisizione di nuovi clienti o di renderla speciale agli occhi dei nostri clienti storici sono davvero moltissime, ognuna con il suo carico di speciali vantaggi.