Calcio, Eccellenza. Imperia, aggiornamenti in tempo reale sulla panchina neroazzurra

Situazione in fase di stallo in casa Imperia per quanto riguarda la posizione di Mister Buttu. Al momento la società sta valutando il da farsi con il destino del tecnico, che sembra sempre più messo in discussione.

Aggiornamenti in tempo reale

18.30: mister Buttu sospeso momentaneamente dalla guida della Prima Squadra dell'Imperia

17.53: la situazione si potrebbe sbloccare da un momento all'altro

17.05: In caso di separazione con Mister Buttu, secondo indiscrezioni si sta pensando ad un traghettatore (Colavito?), oltre al profilo di Bocchi.

12.10: l'ex Bocchi tra i papabili in caso di separazione?

11.50: la società sta valutando la posizione di mister Buttu