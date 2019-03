Calcio, Eccellenza. Imperia e Ventimiglia, riscatto obbligatorio: ci sono Sammargheritese e Molassana all'orizzonte

Per Imperia e Ventimiglia l'obiettivo è quello di voltare pagina, dopo gli ultimi 90 minuti di gioco nel campionato di Eccellenza. Neroazzurri e granata arrivano da brucianti sconfitte nello scorso turno di campionato sui campi di Genova Calcio e Albenga, scivoloni che hanno compromesso alla squadra di Buttu la corsa al secondo posto e a quella di Gatti complicato quella della salvezza diretta.

Obiettivo ripartenza. Nel prossimo turno Imperia e Ventimiglia avranno l'occasione del riscatto immediato con una doppia sfida interna. L'Imperia si troverà di fronte la Sammargheritese e con tre punti e un conseguente risultato a favore in Vado-Rivarolese, i neroazzurri si rilancerebbero subito in chiave secondo posto.

Il Ventimiglia ha l'occasione di non sbagliare tra le mura amiche contro il Molassana. I genovesi non sono tranquilli e i granata con tre punti li aggancerebbero in classifica. I granata però dovranno affrontare questo match senza il portiere titolare Scognamiglio che sarà squalificato dopo il rosso di Albenga: un problema in più non da poco.