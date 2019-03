Pallanuoto. Rari Nantes Imperia, i risultati del settore giovanile giallorosso

Dopo il successo della scorsa settimana della Under 20 maschile (8-2 sul Chiavari) ed il k.o. a Sestri (6-1 finale) dell'under 17, sono state giocate altre partite dalla formazioni giovanili targate Rari Nantes Imperia.

Nel settore femminile, la compagine Under 17 ha ceduto 5-10 in casa della Venere Azzurra, mentre è importante l'affermazione delle Under 13 sul Sori Pool Beach per 28-8. Le giovani di Fratoni vanno in rete con Rosta (13 gol), Iazzetta (8), Cappello (5) e Gerbore (2) si confermano miglior attacco del Girone.

Bel successo anche per gli Under 17 di Enrico Gerbò che battono 27-8 I.S.Albenga.