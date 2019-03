Pallamano: weekend all’insegna degli incontri giovanili, sabato e domenica prossimi a Bordighera

Il prossimo weekend vedrà la città di Bordighera protagonista nella pallamano giovanile. Domenica prossima ospiterà per l’intera giornata al PalaBiancheri di via Diaz il 5° concentramento del campionato regionale ligure under 15 maschile nel corso del quale cinque compagini ligure si sfideranno tra loro alla conquista del titolo regionale di categoria, con inizio delle competizioni alle 10.

L’Under 15 maschile dell’Abc Bordighera disputerà due incontri contro le due formazioni imperiesi: il primo in apertura contro la lanciatissima formazione della San Camillo, in lizza per il titolo con la Pallamano Ventimiglia e, l’ultima gara della giornata alle 16, contro la Riviera Handball Imperia. Il club bordigotto sarà anche impegnato con l’Under 13 maschile che, sabato pomeriggio alle 15.30 alla ‘C. Conrieri’ di via Pelloux, ospiterà i pari età nizzardi del Btp Nice, gara valida per il campionato dipartimentale francese di categoria.

Domenica 17 marzo – 5° concentramento campionato regionale ligure Under 15 maschile:

- ore 10 Abc Bordighera-San Camillo Imperia

- ore 11 Sgd Spezia-Handball Riviera Imperia

- ore 12 Handball Riviera Imperia-Pall. Ventimiglia

- ore 14 San Camillo Imperia-Sdg Spezia

- ore 15 Pall. Ventimiglia-Sdg Spezia

- ore 16 Abc Bordighera-Handball Riviera Imperia