Pallacanestro: bella vittoria esterna in chiave play-off per la formazione Under 13 del Bki Imperia

SEA BASKET SANREMO-IMPERIA BASKET UNIPOL SAI 50-72

Referto rosa per i giovani cestisti imperiesi che tornano dalla trasferta di Sanremo con una vittoria, nel recupero della penultima giornata del girone di ritorno.

Dopo un inizio a rilento e con il punteggio sostanzialmente in equilibrio per la prima metà di gioco, i ragazzi BKI riescono finalmente a prendere ritmo al rientro in campo, dopo l'intervallo. Come sempre si sono rivelati cruciali l'aggressività e il sacrificio in difesa, che hanno permesso di recuperare tanti palloni e trovare facilmente la via del canestro.

Coach Giulia Bianchino, commenta il prosieguo del campionato: "Sabato ci aspetta l'ultima partita del girone e poi avremo una mini fase orologio. E' fondamentale mantenere la posizione in classifica per guadagnare l'accesso ai playoff che rappresentano una grande occasione per crescere e migliorare, confrontandoci con le migliori squadre della regione”.