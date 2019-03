Pallacanestro: settimana di importanti successi per le squadre Under 13 e 14 dell'Olimpia Basket Taggia

Settimana intensa di partite e con molti successi in casa Olimpia Basket Taggia. La squadra Under 14 elite (in collaborazione con il BKI Imperia), con un finale di campionato in crescita si qualifica per i play off. Un successo per tutto il gruppo in un campionato impegnativo.

Gli Under 13 elite Sistel vincono due partite in 4 giorni e si confermano in seconda posizione, in attesa di conoscere l’avversario da affrontare nei play off. Pur se a ranghi ridotti si comportano egregiamente, in casa della forte Albenga. A completare il weekend le squadre Esordienti ed Aquilotti, vittoriose in casa rispettivamente contro l’Alassio e il Ventimiglia. I risultati testimoniano il buon lavoro degli allenatori.

La prossima settimana campionati fermi per permettere lo svolgimento del torneo ‘Join the game regionale - 3 contro 3’, a cui parteciperanno due squadre Olimpia sia nella categoria Under 13 che in quella Under 14.