Calcio giovanile: lunedì prossimo tre formazioni del Genoa in amichevole contro i pari età dell'Ospedaletti

Trasferta in Riviera per il Genoa. Lunedì prossimo dalle 15, al nuovo Stadio Comunale ‘Ciccio Ozenda’ di Ospedaletti, tre formazioni del Settore Giovanile rossoblu saranno ospiti speciali per un giorno della ‘cantera’ orange.

Evento organizzato grazie all’ottimo rapporto tra Ospedaletti e Genoa, due società legatissime per tanti motivi e tante persone a partire da Stefano Sturaro appena rientrato tra i grifoni fino a Vincenzo Stragapede ex tecnico delle giovanili rosso-blu per quattro stagioni. I giovani calciatori dell’Ospedaletti disputeranno gare amichevoli contro gli Allievi Under 17, Pulcini 2008 e 2011 del Genoa, presso il centro di formazione orange.

“Sarà un'esperienza molto positiva e all'insegna dei valori dello sport quella che maturerà in questa giornata - commenta proprio Stragapede - un incontro voluto nell'ambito dello scambio di esperienze sportivo-culturali in essere tra i due club come base di un progetto futuro”.