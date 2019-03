Motori: domenica prossima parte da Sanremo la quattordicesima edizione del trofeo Enduro KTM

Parte domenica da Sanremo la quattordicesima edizione del trofeo Enduro KTM, il trofeo monomarca dedicato ai clienti KTM che vogliono vivere il mondo dell’enduro in un ambiente ideale per trascorrere un weekend nel puro spirito Ready To Race che contraddistingue il marchio. Un clima fatto di passione e agonismo, che accomuna le pretese di chi cerca prestazioni e vittorie con chi partecipa alla gara per piacevole spirito ricreativo. La formula è di certo vincente e lo testimonia il fatto che alla prima tappa in Liguria sono oltre 300 i piloti iscritti.

Il paddock e le consuete operazioni preliminari si svolgeranno nello splendido scenario di Porto Sole, dove il locale Moto Club Enduro Sanremo ha realizzato anche la prova speciale di cross sulla spiaggia. C’è grande fermento tra gli iscritti perché, essendo la prima stagionale, sabato si terrà la distribuzione del prezioso kit “Ready To Race”, ovvero tutti quegli articoli che anche quest’anno lo staff di KTM e le aziende partner hanno preparato per ciascun pilota. Partiamo dalla maglia gara e l’abbigliamento tecnico: tutti saranno vestiti alla moda con una divisa bellissima tratta dal catalogo abbigliamento originale KTM PowerWear che torna all’abbinamento nero ed arancio dopo qualche anno di blu. Attenzione speciale anche al look delle moto, che saranno decorate con le nuove grafiche Blackbird realizzate in esclusiva per l’evento. Completano il kit numerosi altri accessori e gadget di altissimo valore, un set di lubrificanti Motorex e l’indispensabile quanto obbligatorio treno di pneumatici Pirelli.

La gara si svolge sulla distanza ormai tradizionale di 3 giri e due prove speciali per ciascun passaggio. Il cronometraggio è affidato alle mani esperte dell’equipe di Bergamo, con risultati visibili online in tempo reale su enduro.ficr.it. L’organizzazione ricorda che i piloti iscritti all’intero trofeo non sono tenuti a confermare la propria iscrizione alla singola gara sul sito sigma.federmoto.it, cosa invece già fatta dalle poche wild card ammesse a partecipare visto il gran numero degli iscritti.

Novità della stagione 2019 sarà la presenza a tutte le prove del pluricampione del mondo di enduro Giovanni Sala! La star bergamasca sarà a disposizione dei partecipanti per consigli e pareri durante l’intero weekend, ma soprattutto durante i tre appuntamenti fissi ribattezzati “IL GIRO COL GIO’”, ovvero la ricognizione a piedi delle due prove speciali in cui osservare con attenzione le caratteristiche della prova e le varie tecniche di approccio e il consueto briefing serale. Ecco gli orari in cui Sala sarà a disposizione di quanti vorranno approfittare della sua preziosissima esperienza:

- Ore 10.00 ricognizione della prova di cross

- Ore 11.30 ricognizione della prova di enduro

- Ore 18.00 Briefing presso l’Hospitality KTM

La piacevole novità dell’edizione 2019 è rappresentata dalla partecipazione di tante donne al via. Per loro è stata istituita la classe “Lady” in cui si affronteranno ad armi pari e con un montepremi dedicato. Nessuno sconto in gara e tanta attesa per il gruppo in rosa capitanato dalla simpaticissima Martina Beltrandi. Sarà presente il concessionario KTM di zona De Bona Moto con un gazebo e l'esposizione di moto al campo gara.

L’appuntamento è quindi per questo sabato e domenica a Sanremo per la grande festa del Trofeo Enduro KTM. Info su gara e regolamento come sempre disponibili su www.ktminfoservice.it.