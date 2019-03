La lista completa dei nuotatori degli impianti Sport Management che parteciperanno a Riccione ai 'Criteria 2019'

Sarà foltissima la pattuglia di nuotatori degli impianti natatori Sport Management che parteciperanno ai Criteria Giovanili 2019 in programma a Riccione dal 15 al 20 marzo. In uno degli appuntamenti più importanti della stagione saranno dunque tantissimi gli atleti delle nostre società al via, in rappresentanza di ben quattordici impianti.

Grandi le speranze per i ragazzi guidati dal responsabile tecnico Gianni Leoni e dai rispettivi allenatori che hanno regalato un sogno a questi ragazzi. Di seguito la lista completa con la società di provenienza, il tecnico di riferimento e le gare alle quali i nuotatori saranno chiamati a partecipare.

Nuoto Club Liguria (tecnico: Tiziana Campi)

Eleonora Mela 2005: 100/200rana200/400misti

Emanuele Pandolfi 2005: 100 rana

Virgiliana Mantova (tecnici: Giancarlo Agosti, Andrea Cavicchini)

Francesca Giroldi anno 2003: 100/200 Fa; 200 Mi; 200SL

Enrico Quaini 200,400,1500 stile libero + 200,400 misti

Rari Nantes Massa (tecnici: Rudy Goldin, Jacopo Bertelli)

Rebecca Gabrielli ragazze 2005: 200 stile

Gaia Giovannoni junior 2003: 50 100 200 stile 50 farfalla

Giada Valeria Ancona cadette 2001: 400 stile

Riccardo Zanelli ragazzi 2004: 50 100 stile 100 farfalla

Canottieri Lecco (tecnico: Riccardo Crippa)

Nicolò Mattavelli 2005: 100/200 ra, 200/400 mx

Simone Pasini 2002: 400 mx

David Drobot 2005: 400 sl

Angelica Angilletta 2004:50/100/200 stile, 50/100 dorso

Irene Buzzini 2006: 100/200 rana

Milena Malinverni 2004: 400 mx

SM Pallanuoto Sezione Desenzano (Marco Colombo)

Rachele Regattieri: 50/100/200do, 200 ms, 3 staffette

Gaia Tomaselli: 200-400 ms 200 rana 4x200 stile

Riccardo Saita: 50,100,200 stile e 3 staffette

Lorenzo Tabladini: 50,100,200 rana 200 misti 4per100 mista

Filippo Tabladini: 100/200 rana

Dimitri Neverov: 100/200 rana, 200/400 misti e 50 sl

Matteo Solivo: 4per100, 4per200 sl

SM Pallanuoto Sezione Sesto San Giovanni (tecnico: Andrea Zagarino)

Rachele Batistini 2003: 4x100sl junior

Isabella Riso 2004: 50sl 100sl 100do 200do 200mi 3 staffette

Lorenzo Bucelli 2002: 50ra 100ra 200ra 4x200

Andrea Campolo 2002: 50sl 50fa 100fa 4x200 4x100sl

Andrea De Gregorio 2003: 200mi 3 staffette

Luigi Riva 2002: 50fa 50do 50sl 100sl 3 staffette

Jacopo Vincenzi 2005: 100fa 100ra 200mi 400mi

SM Pallanuoto Sezione Busto Arsizio (tecnici: Fabio Fantoni, Angelo Tozzi)

Francesco Schembri: 4x200sl

Andrea Turconi: 100rana

SM Pallanuoto Sezione Melzo (tecnico: Marco Trecalli)

Samuele Caroli 2001: 50/100/200 fa e tutte le staffete J maschile

SM Pallanuoto Sezione Thiene (tecnici: Andrea Manfrin, Wally Papacena)

Carlo Alberto Sartori 2003: 100ra e staff 4x100 mix

Valerio Achille: 200fa j2

Elia Bernardelle: 100e 200fa r14

Noemi Grendene: 50sl 100fa 4x100sl e mista j

SM PAllanuoto Sezione Broni (tecnico: Simone Meriggi)

Jacopo Nuca 2004; 100 do 200 do 50 sl e due steffette 4x100 sl, 4x100mix

Resuli reidi 2005; 50 sl 100 sl 200 mi

SM Pallanuoto Sezione Luino (tecnico: Marco Piccinini)

Giorgia Zanettin 2004: 4x100 mista

SM Pallanuoto Sezione Monza (tecnico: Igino Proserpio)

Cleofe Zagagnoni 2003: jun 50do

chiara Ferrari 2002: cad 4x200sl

Manuel Fumagalli 2001: cad 100sl

Tommaso Rosi belliere: 2002 jun 50do 100do 50sl 100sl 4x100mi 4x100sl

SM Pallanuoto Sezione Cantù (tecnico: Simone Bressan)

Andrea Borona Andrea 2005: 100do