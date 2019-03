Pallamano Ventimiglia, la Senior a caccia della vittoria con il Cavigal Nizza. Coach Malatino: "Sogniamo una promozione storica"

Fine settimana ricco di impegni per la Pallamano Ventimiglia che va a caccia con le varie squadre di risultati molto importanti nei campionati di categoria: dalla formazione Senior fino agli Under 11.

Senior. La formazione Senior, dopo la grande prova di Antibes, torna in campo nella seconda fase del campionato francese. I ragazzi di coach Pippo Malatino in casa sabato alle 20 contro il Cavigal Nizza: "Sogniamo una promozione storica - dichiara il coach - e ci aspettiamo in questa partita un palazzetto gremito a tifare per i nostri ragazzi". La serata sarà movimentata dagli sbandieratori Conventu di Ventimiglia.

Under 15. Appuntamento interno per la formazione Under 15 contro il Villeneuve sabato pomeriggio, tra le mura amiche del PalaRoja di Roverino. Domenica la squadra tornerà in campo per il Concentramento Regionale di categoria dove affronteranno la Riviera Handball e La Spezia.

Le altre giovanili. Doppia trasferta per la formazione Under 13: la fascia A sarà impegnata sul parquet del Cagnes sur Mer, mentre la Fascia B contro i pari età de La Colle. La formazione Under 11 affronterà un torneo in quel di Ventimiglia.