Calcio, Eccellenza. Il big-match Vado-Rivarolese a Calzolari di Albenga: tutte le designazioni

Sono state decise le designazioni arbitrali della giornata numero 25 del campionato di Eccellenza.

Il big-match tra Vado e Rivarolese è stato affidato a Calzolari di Albenga. L'Imperia, dopo una settimana caotica per la situazione Buttu non dovrà sbagliare in casa contro la Sammargheritese: match affidato a Fanciullacci di Savona. Fischietto sardo per la Cairese sul campo del Busalla: arbitra Cappai di Cagliari

ECCELLENZA: LE DESIGNAZIONI DELLA 25^GIORNATA

ALASSIO FC-PIETRA LIGURE: Mirri di Savona (Colella di Imperia e Angelov di Savona)

ANGELO BAIARDO-ALBENGA: Vitale di Savona (Crisafulli e Lazzaro di Imperia)

BUSALLA-CAIRESE: Cappai di Cagliari (Manni e Trusendi di Genova)

FINALE-RAPALLO: Torriglia di Novi Ligure (Firenze di Genova e El Hamdaoui di Novi Ligure)

IMPERIA-SAMMARGHERITESE: Fanciullacci di Savona (Nicolosi di Genova e Costantino di Albenga)

VADO-RIVAROLESE: Calzolari di Albenga (Isolabella e Frunza di Novi Ligure)

VALDIVARA-GENOVA CALCIO: Virgilio di Imperia (Mino di La Spezia e Pasquino di Genova)

VENTIMIGLIA-MOLASSANA: Martinelli di Ostia Lido (Ghio e Cevasco di Novi Ligure)