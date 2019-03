Rugby. Union Riviera, nello scorso fine settimana brilla la formazione Seniores

L'Union Riviera Rugby under 16 batte due colpi: non bastano per vincere, ma c’è progresso

Ancora progresso. La Union Riviera Rugby under 16 comunque inserita in un gruppo assortito, prova a fare propria l’intera posta sul campo amico.

Di fronte un Collegno che è giunto in Riviera dopo un viaggio comunque lungo e con un clima domenicale che invogliava più alla gita che alla partita. Non per questo i piemontesi hanno perso volontà e capacità. Si sono imposti anche in ragione di un percorso che da anni vede la società piemontese impegnata nella formazione giovanile. E i risultati poi arrivano. Partita dunque combattuta e piacevole, con una Union che è costituita, lo si ripete per l’ennesima volta, come una vera franchigia tra giocatori imperiesi e vallecrosini o comunque dell’area intemelia.

Ultimamente si prevede l’intensificazione dell’allenamento congiunto, avendo come sparring partner la notevole under 18 corsara. Va detto che comunque si è portato a casa un punto di bonus per una differenza finale inferiore ad una meta trasformata (7 punti). Si risale dalla penalizzazione imposta per il forfait dell’ultimo turno. I numeri purtroppo non sono esaltanti, ma è un problema dell’intera categoria. Una crisi dell’annata che preoccupa in prospettiva futura, anche come rappresentativa regionale. La Union in ogni caso va avanti con il gruppo tecnico guidato da Giorgio Pallini.

UNDER 16 II FASE TERRITORIALE GIRONE C (IV GIORNATA ANDATA)

Union Riviera – Collegno 15/21

San Mauro – FTGI RugbyLigues2 47/19

Chieri in sosta

CLASSIFICA: Collegno 14, Chieri e San Mauro 10, e FTGI RugbyLigues2 5, Union Riviera punti - 3.

Non basta il coraggio, Union Riviera Rugby under 18 battuta a Recco

Per la Union Riviera Rugby di Perrone e Pozzati una battuta di arresto che era possibile, ma che non pregiudica la caccia a vittorie turno per turno. Si va in casa della franchigia del Levante ligure, con tanta scuola recchelina, anche per l’atteggiamento duro nel gioco, cui gli apprendisti corsari si oppongono con tutte le loro forze. I ragazzi della Union segnano, anche e se subiscono, subiscono solo mete sull’ala, segno di una buona tenuta difensiva centrale. Per contro provano a muovere la palla, con i tre quarti talentuosi che si ritrovano e peraltro con l’imperativo di passare giocatori anche alla prima squadra nell’ottica di un complessivo rinnovamento del sistema all’apice del contesto rugbistico in Provincia di Imperia. Bravi comunque.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA/RITORNO)

Biella – FTGI Embriaci/2 38/5

FTGI RugbyLigues/1 – Union Riviera 27/13

Ivrea – Cuneo Pedona 65/10

CLASSIFICA: Biella 31, FTGI RugbyLigues 1 29, Ivrea (*) 25, Union Riviera (*) 10, FTGI Embriaci2 punti 6, Cuneo punti 0.

(*) = una partita in meno

Union Riviera Rugby seniores: another brick in the wall - Vittoria al Pino Valle contro il Verbania

Scalpo di livello quello scotennato domenica pomeriggio dai corsari della Union ai danni della capolista del girone passaggio di C1 nazionale. Era partita difficile e partita da vincere. In settimana si è lavorato sulla formazione e sugli uomini a disposizione e si è giunti ad un confronto che si temeva, comunque, dato che gli ospiti hanno comunque fatto il pieno in casa con vittorie tutte premiate con il bonus offensivo. Fuori casa il discorso è diverso. Viaggio lungo, ambiente caldo in campo e fuori, forse voglia di strafare.

Partita anche di scacchi per il tecnico La Macchia in panchina e l’esperto Pozzati in campo. Proprio lui, lunedì, dichiara: “Il Pino Valle ci è amico, è un campo che non tutti sanno interpretare bene, in casa crediamo in noi e loro hanno fatto scelte anche discutibili, fidando nella proverbiale forza dei pacchetti di mischia piemontesi. In ogni caso anche quello della Union ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e se la meta del Verbania ha portato avanti di soli due punti i piemontesi, un calcio piazzato del solito Calzia (due messi, insomma, nelle serie inferiori non si calcia affatto male) e il rapido ribaltamento di fronte proposto dalla stessa Union ha prodotto la meta decisiva di Fabio Zat, non nuovo a queste sortite e molto incisivo da tempo. Con un altro under 18 in campo (Alessandro Ardoino), la società sta lavorando al progressivo rinnovamento della squadra, come età e come numeri. C’è da superare lo spauracchio retrocessione, ma almeno si lotta per qualcosa. Tutte le squadre del girone appaiono alla portata, giocando soprattutto alla mano. Ci sono partite in casa con il CUS Torino B, calda calda per il 24 marzo e da non mancare. E poi ancora con Biella ed Aosta. Far bottino pieno vuol dire risalire la classifica ed è questo l’obiettivo pienamente dichiarato".

SERIE C/1 GIRONE 4 PASSAGGIO (IV GIORNATA/ANDATA)

Union Rugby Riviera – Amatori Verbania 11/5

Biella/B – CUS Torino/B 12/17

Moncalieri – Stade Valdotain 0/22

CLASSIFICA: Amatori Verbania 15, CUS Torino/B 14, Stade Valdotain 12, Biella/B 11, Union Riviera 9, Moncalieri 2.