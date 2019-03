Calcio, Prima Categoria. Camporosso, esame Soccer Borghetto da superare. Luci: "Siamo pronti per questa partita contro un'ottima squadra. Carparelli? Un piacere incontrarlo"

PRIMA CATEGORIA: ASPETTANDO... CAMPOROSSO-SOCCER BORGHETTO

Il Camporosso domani pomeriggio (ore 15) ospita il Soccer Borghetto, per partita chiave in vista della corsa al primo posto. I rossoblù, imbattuti in casa e nel 2019, proveranno a proseguite nel trend positivo che li sta facendo sognare.

Il tecnico Carmelo Luci non si fida della compagine savonese: "I ragazzi dovranno affrontare una partita tosta, bella da giocare perchè c'è in palio tanto: siamo pronti e vogliosi di scendere in campo. Non penso assolutamente che il Soccer Borghetto sia fuori dai giochi, visto che ci sono ancora 18 punti a disposizione e loro sono un'ottima squadra".

"Carparelli? E' normale che si il pericolo numero uno, è un giocatore che giocato nel calcio che conta: è un piacere incontrarlo".